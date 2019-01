"El amor que nos tenemos es grande, pero se desgastó. Lo hablamos y la charla fue adulta. Pero el corte lo debía dar uno de los dos, y fui yo. En realidad, pensamos hacerlo un montón de veces, pero nunca nos dejamos, siempre estábamos juntos", añadió.

"Los 30 años que nos llevamos pesaron un poco. Diego tiene su edad, yo la mía, y a veces él quiere cosas que yo no. Entonces era preferible cortar", dijo antes de afirmar que quiere "hacer algo por su vida" y por el Diez, estaba dejando de atender a sus deseos personales. "Estuve seis años con él y, si miro hacia atrás, siempre estuve parada en el mismo lugar: no hice nada más que acompañarlo. Pero Diego es así: si estás con él sólo es él y tenés que seguirlo", sentenció.

Tras detallar que este año quiere terminar con su carrera de futbolista en River y continuar sus estudios para ser directora técnica, Oliva aclaró que ella no tenía problema con instalarse en México. "Yo lo acompañaba si allá podía hacer cosas para mí. Pero no si era para estar todo el día encerrada en casa cuando él se iba a entrenar. Necesitaba espacio para mis cosas", remarcó. "Una mujer puede decir "ok, voy a estar todo el día así" y está todo bien. Pero yo ya no quería", agregó.

Oliva dijo que sigue viviendo en la casa de Bella Vista y aseguró que Diego nunca la echó de la vivienda, ni ella a él.

También desestimó que Verónica Ojeda, ex de Maradona y madre de Dieguito, tenga incidencia en la separación. "Nada que ver. Yo tenía la decisión desde octubre… Imaginate que Verónica Ojeda está otra vez en la vida de Diego hace una semana. Acá no hay Verónica Ojeda ni terceros. Esto es exclusivo de Diego y Rocío", recalcó.

Ante la pregunta "¿Diego no puede estar solo?", la jugadora contestó: "Eso se lo tenés que preguntar a él. Yo nunca lo vi solo… Y nunca estuvimos separados mucho tiempo, por más cosas que se hayan dicho".

A su vez, negó tener un vínculo amoroso con el cantante de cumbia El Pepo. "No hay nada de eso. Yo voy a los boliches, veo a los muchachos, los saludo. No tengo por qué darle vuelta la cara a nadie. Después, que hablen lo que quieran. Nada que ver", manifestó y entre risas aseguró que "por ahora" está sola.

Por otro lado, Rocío aseguró que no tuvo nada que ver con la ausencia de Diego en la boda de su hija Dalma. "Yo hablé con ella cara a cara cuando viajó a Dubai, y también con su padre. Ella sabe que le dije que tenía que estar en el casamiento de su hija. No tengo nada contra Dalma. Fue una decisión pura y exclusiva de Diego. Yo amaba con locura a mi papá, y no dejaría que ninguna hija tuviera su boda sin el padre presente", aseguró.

En cuanto a los planes de casamiento, expresó: "La idea de todo el mundo, cuando se casa, es hacerlo para toda la vida. Y yo no quería vivir toda mi vida de esa manera. Por eso no le dimos mucha rosca al tema. Nos comprometimos con la idea de casarnos, pero yo después me di cuenta qué es lo que iba y qué es lo que no. No me iba a casar para divorciarme al poco tiempo. Pero tampoco es que yo le dije que no: la decisión fue de los dos, lo hablamos. Y después ninguno insistió".

Por último, Oliva indicó que por el momento no está pensado en rehacer su vida amorosa. "Primero tengo que superar esto, hacer el duelo y estar bien conmigo misma para poder conocer a alguien", explicó. "No tengo preferencias. Con que sea compañero es suficiente. A mí no me importa ni el status económico ni nada más", concluyó.

