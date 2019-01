En la previa de su participación, enfrentó a los micrófonos y habló de la importancia de que trascienda el deporte practicado por mujeres. "Es una lucha de todos los días para que la gente acepte que está bueno y que tenemos nuestro lugar", comentó. "La idea es que estemos mejor como mujeres en el ambiente y que tengamos el lugar que nos merecemos", agregó en el mismo sentido.

Pero después llegó el momento de las preguntas de rigor sobre su relación con el Diez y ahí Rocío ya empezó a mostrar cierta incomodidad. "¿Cómo está el Diego de salud?", tiró el cronista para introducir el tema. "Diego está bien. Estoy al tanto de todo", respondió ella mientras intentaba evitar una pregunta más.

Pero la consulta llegó y ella no quiso ser mal educada, pero sin quererlo abrió la puerta de la duda. "Entonces quiere decir que están juntos...", interpeló el periodista, a lo que ella respondió: "No, no, hablamos. Mientras haya amor vamos a estar siempre unidos. (lo banco) A muerte".

Sin decirlo, casi que dio a entender que la pareja se encuentra, al menos, distanciada. ¿Habrá reconciliación o será definitivo?

