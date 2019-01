“Hoy estoy bien, me venía preparando para esto. Me costó muchísimo... Estoy con Diego desde que tengo 22 años. Por momentos, no me veía sin él. Así que me preparé para esto, para hacer lo que quiero y lo que me gusta”, manifestó la blonda, y agregó que en Dubai comenzó a estudiar a distancia la carrera de DT y que está a punto de terminarla. “Siento que al estar sola o libre, no tengo que…”, continuó Rocío sin poder terminar la frase, pero haciendo referencia a que ya no debía darle explicaciones al Diez. “Siempre esperaba el golpe o la pregunta, o que era la culpable de todo lo que pasaba. Y eso me hacía ponerme en una situación incómoda”, señaló.

p24-f02-rocio-oliva-diego-maradona.jpg

La futbolista dijo que sigue viviendo en la casa que Diego compró para su familia y que no tiene miedo a ser desalojada: “Estamos tranquilos de que no va a pasar nada. Ya sabemos cómo es”.

A convivir

Pese a que el propio Maradona desmintió estar iniciando un nuevo noviazgo con Ojeda, Jorge Rial confirmó en Intrusos que Diego se irá el jueves a México para dirigir al equipo Dorados de Sinaloa y que la ex participante del “Bailando” lo acompañará junto a su hijo.

p24-f03-veronica-ojeda-hijito.jpg

“El jueves se va Maradona a México pero no se va solo: se va con Verónica y Diego Fernando. Y lo segundo, ya están conviviendo. Me cuentan que Diego está completamente cambiado, todo el día jugando con Dieguito”, lanzó Rial.