La polémica entrevista de Rial a Maradona: destrozó a Rocío Oliva, a Dalma y a Flor de la V

“Tiene firmado un papel que está totalmente en cana. Por más que esté en Punta del Este o en Punta Chica. Rocío está fuera de mi vida totalmente. Está con los abogados y yo no soy un pegador pero era para arrancarle la cabeza… Rocío me hizo de todo", sostuvo el Diez.

Y agregó: "Entonces ahora termino acá, llamó a (Matías) Morla. Obvio que se fue a Punta Del Este con plata mía. La casa me la quedó yo. Si vive la familia lo lamento. Si no sabés mantener a tu hija a raya y darle un buen escarmiento”.

El Diez lanzó: “Lo que está muerto, está muerto. El amor está muerto. No me tienta volver con Rocío. No me despierta nada. ¿Sabés hace cuanto que duermo solo? En Dubai ya dormía solo. Ya estaba terminado todo. Salía y se sacaba fotos para mostrarle a sus amigos, me robaba cosas. Rocío está muy mal de la cabeza".

En este sentido, también apuntó contra Claudia, Dalma y Gianinna. “Voy a seguir las causas contra Claudia Villafañe”, expresó. En ese momento, Jorge Rial le consultó porque no había ido al casamiento de Dalma, siendo su primogénita. “Era el partido de mi vida. Yo no le dije que venía", afirmó y allí destrozó a la actriz. "Ella nunca fue a ver a mi mamá. Yo tengo un puñal clavado en mi corazón. Dalma no pudo decir absolutamente nada porque es como yo te digo".

Diego manifestó que tampoco está en buenos términos con Gianinna. “Gianinna también está con la madre”, resumió.

Por último, hizo referencia a su relación con su hijo menor, Dieguito Fernando, y con la mamá del pequeño, Verónica Ojeda. “Vivió solo y de eso soy culpable. No tengo excusas para nada. El boludo fui yo… Lo de Verónica y lo mio puede esperar. Lo de Dieguito no. Me he comido varias minas, pero hoy Verónica es la madre de mi hijo. La relación con ella murió también”, expresó, tirando por la borda los rumores de reconciliación con Ojeda.

Dado que en ese momento Verónica estaba con el Diez, Rial le consultó a Maradona si había dormido con ella, a lo que aclaró. “Dieguito pidió dormir conmigo y los rumores de reconciliación me parecen que son un entramado de la madre. No dormí con ella… como no voy a seguir que me manotea, además, no puedo hacer cucharita porque tengo el corte en la panza”, expresó entre risas.

Cruce tuitero

En el momento en el que Diego señaló que estaba dolido porque Dalma jamás había visto a su abuela, Doña Tota, la actriz, quien actualmente está embarazada, le respondió a través de Twitter. “Como siempre elijo el silencio y COMO SIEMPRE PARA NO PERJUDICARLO! Pregúntenle quien le aviso a él que se había muerto su mamá! Donde estaba él y donde estaba yo! Se termino el tema para mi!”, lanzó y agregó: “No es cierto! Para explicar todo tendría que perjudicarlo y es algo que nunca hice!”.

Embed Como siempre elijo el silencio y COMO SIEMPRE PARA NO PERJUDICARLO! Pregúntenle quien le aviso a él que se había muerto su mamá! Donde estaba él y donde estaba yo! Se termino el tema para mi! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de enero de 2019

Embed Pero eso no es cierto! Pero para explicar todo tendría que perjudicarlo y es algo que nunca hice! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de enero de 2019

El tuit de hija del ex futbolista llegó a oído del Diez por parte del propio Rial y declaró que quien le aviso de la muerte de su padre fue el profe del club que dirigía en Dubai. “Es mentira que Dalma me haya avisado de la muerte de mi mamá. Yo estaba en Dubai, en un partido que íbamos ganando. Cuando entro al vestuario todo eufórico, me agarró el profe y me dijo ‘tu vieja se fue’”.

“El peor error que cometimos mi hermana y yo es ser hijas de la única mujer que lo quiso de verdad... LO MAS HORROROSO QUE LE HACEMOS A ÉL, ES ESO! Ser hijas de Claudia! Y por mi lado no hay persona que me de más orgullo! Lo lamento en el alma!”, cerró Dalma.

Embed El peor error que cometimos mi hermana y yo es ser hijas de la única mujer que lo quiso de verdad... ♀️LO MAS HORROROSO QUE LE HACEMOS A EL, ES ESO! Ser hijas de Claudia! Y por mi lado no hay persona que me de más orgullo! Lo lamento en el alma! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de enero de 2019

Polémica en las redes

En otro pasaje de la entrevista, Diego Maradona apuntó contra Flor de la V ya que a él no le gustó un hecho que ocurrió en el programa de la actriz en el pasado. "Ella no puede hablar de Dieguito y no puede dejar que le estropee un programa un estúpido que lleva tapas viejas. Yo la respetaba hasta hoy, ahora lo invito a jugar un partido de fútbol a Florencio". Sabés lo que pasa, se mete con Dieguito".

Esa frase, y la violencia con la que se refirió a Rocío Oliva no cayó para nada bien las redes sociales y los usuarios apuntaron directamente contra Rial, ya que él aseguró en más de una oportunidad ser feminista. “El “feminista” Rial comiéndose los mocos mientras Maradona trata de tipo a Flor de la V y defenestra a Rocío #Intrusos”; “Maradona trató de hombre a Flor de la V,y tidos calladitos en especial el viejo abortero y feminista......#Intrusos”; “Por Dios cómo 2basuras psicópatas como Rial y Maradona no hay. Ahí tenés Rial aceptando que le diga macho a Flor de la V y a Lanata lo mataron”; “Maradona la trató de hombre a Flor de la V y los panelistas quedaron mudos? Naaaaahhhh#Intrusos” y “Rial salvando a Maradona que está desbarrancando con Flor de la V, llamándola FlorenciO y diciendo que no lo respeta más, fue rápido sacándolo de ese momento”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la red social.

Embed El “feminista” Rial comiéndose los mocos mientras Maradona trata de tipo a Flor de la V y defenestra a Rocío #Intrusos — Lalola (@maroca7) 17 de enero de 2019

Embed Maradona,trató de hombre a Flor de la V,y tidos calladitos en especial el viejo abortero y feminista......#Intrusos — marianela acosta (@nikitaacosta2) 17 de enero de 2019

Embed Por Dios cómo 2basuras psicópatas como Rial y Maradona no hay. Ahi tenes Rial aceptando que le diga macho a flor de la V y a lanata lo mataron Pallares. fijense como rial no le entiende nada al drogadicto #Intrusos2019 — Alejandra Wilde (@AlejandraWilde) 17 de enero de 2019

Embed Maradona la trató de hombre a Flor de la V y los panelistas quedaron mudos? Naaaaahhhh#Intrusos — (@GatitaCruel26) 17 de enero de 2019

Embed Rial salvando a Maradona que está desbarrancando con Flor de la V, llamándola FlorenciO y diciendo que no lo respeta más, fue rápido sacándolo de ese momento #Intrusos — Juan Dorrego (@dorrego_juan) 17 de enero de 2019

