Bomba: Rial contó que Maradona volvió con Verónica Ojeda

"¿Saben dónde nace todo esto? El día de la operación (de hernia hiatal, a la que se sometió días atrás). La primera que llega a la clínica es Verónica con alguna de las hermanas. Diego, lejos de entrar nervioso, entró contento y cantando. Alguien le preguntó por qué estaba tan contento y él respondió ‘hace 4 días que estoy de novio con Verónica’", relató.

"Llegado el momento, presentaré pruebas. Lo único que voy a decir es está enamorado”, sentenció el rey del chimento.

La noticia llega luego de que Oliva dijera que ella fue la que decidió hace meses finalizar el noviazgo y remarcara que Ojeda no había tenido nada que ver. No obstante, lo llamativo fue que ante la pregunta "¿Diego no puede estar solo?", la jugadora contestó: "Eso se lo tenés que preguntar a él. Yo nunca lo vi solo…".

Este miércoles Rial también compartió los mensajes que intercambió con Ojeda sobre el tema. "Lo estoy llevando a Dieguito Fernando todos los días a ver a su papá porque mi familia está de vacaciones y Diego quiere ver a su hijo. Hablamos. Somos dos personas adultas que tenemos un hijo y nos necesita fuertes a ambos. Los dos queremos la felicidad de Dieguito. Simplemente eso. Los padres me van a entender lo que yo luché por esto. Después que digan lo que quieran. Lo llevo yo porque mi familia no está y no tengo quién lo lleve".

Rial le preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación, y la respuesta no tardó en llegar. "Hoy estamos cien por cien enfocados en Dieguito. La prioridad es que él esté bien porque está pasando por un momento muy importante de su vida. Y lo único que me importa es mi hijo y nada más que él. Es un momento importantísimo y no estoy pensando en otra cosa que eso. Nada más",concluyó.

