“Cuando Dieguito tenga 18 años yo me voy a correr y va a ser bravo, tiene carácter fuerte. El año pasado lo enfrentó”, contó Ojeda en una entrevista en el programa Intrusos, donde detalló que Maradona la llamó por FaceTime y su hijo respondió ‘Papá, no, basta, no quiero, papá’: “Diego se enojó, gritó y Dieguito revoleó el teléfono”.

“Esa fue la última vez que lo vio, hace un año y medio. Se va, se borra de la vida de Dieguito y eso duele. El día de mañana Dieguito va a preguntarle por qué lo hizo”, remarcó.

“No sé si hoy le va a hacer bien verlo”, opinó Ojeda al respecto y argumentó que “cuando lo vio, lo revolucionó de tal manera que lo dejó muy excitado y nervioso, y eso no le hace bien” a Dieguito Fernando.

Por otro lado, Ojeda indicó que hace un mes a su hijo le realizaron un estudio del sueño para descartar problemas neurológicos por el problema que tiene con el habla.

“A Dieguito le cuesta hablar, está con fonoaudiólogas, psicólogos, psicomotricistas. Neurológicamente está bien”, detalló y asumió que “es un problema emocional, no físico, porque los estudios le dieron bien”.

Si bien Ojeda se mostró disponible a aclarar las cosas con Diego, hizo hincapié en que Maradona “nunca estuvo un día entero con Dieguito, nunca estuvieron solos, no compartieron un fin de semana. Diego no conoce a su hijo, no sabe cómo duerme, qué le gusta”.

Demanda

En plena entrevista, Matías Morla, abogado de Diego, se comunicó con el programa de Jorge Rial para anunciar que el Diez planea demandar a Ojeda.

Así, según el letrado, su representado lo instruyó para iniciar acciones legales por daños y perjuicios a raíz de los dichos de Verónica. "Vamos a Tribunales, por el bien de Dieguito", respondió Ojeda.

Ellos saben bien que yo digo la verdad. Quiero que Diego me mire a la cara y me diga todo

