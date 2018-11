Rodríguez Larreta echó a su ministro de Seguridad

Pero si algo le faltaba al agitado día, eso ocurrió en el atardecer: el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, renunció. En realidad, eso es un formalismo, ya que en política la renuncia de un funcionario siempre está “a disposición”. En este caso, del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien decidió que Ocampo no integre más su Gabinete. No fue un día fácil para el gobierno porteño, que más temprano había ratificado en su cargo al ahora ex ministro. Pero las presiones políticas fueron grandes y eso hizo eyectar a Ocampo de su puesto, que ocupaba desde hacía tres años. Su lugar, por ahora, queda vacante. El área será manejada por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli