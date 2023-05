El actual gobernador está enfrascado en terminar su segundo periodo de gobierno de manera ordenada y sin cuentas pendientes. “Lo que no se hizo hasta ahora, quedará a criterio del próximo gobierno. No vamos a forzar decisiones que involucren a las próximas autoridades”, comentó uno de los estrechos colaboradores de Gutiérrez.

También hay mucha acción en el gobierno de la ciudad de Neuquén Capital. Allí, el intendente Mariano Gaido, no cesa en la profundización de su perfil de “nuevo hacedor”. Trabaja en línea directa con funcionarios claves del gobierno nacional empujando expedientes de obras claves para los próximos cuatro años de mandato.

A Gaido no lo desesperan los tiempos políticos. Le preocupa la situación económica y política nacional. “Si no logran una fina sintonía entre todos los espacios políticos con chances de gobernar el país, va a ser muy difícil que nos saquen adelante”, se sinceró el “lord mayor” ante este cronista cuando se lo consulto sobre las cuestiones que hoy le preocupaban.

Rolando-Figueroa-y-Omar-Gutierrez-iniciaron-la-transicion-en-Neuquen sin formato.jpg

El Rolo y los Pereyra

Sin dudas el mayor impacto político se produjo a mitad de semana en Cutral Co, cuando el gobernador electo presentó en conferencia de prensa al candidato a Intendente del Frente de la Comunidad, Rubén “Ojito” García. La novedad no estaba relacionada con García, sino con el apoyo que Figueroa y compañía habían cosechado de parte de dirigentes importantes del MPN de la comarca petrolera y del orden provincial.

A la conferencia asistió Figueroa, junto a la vicegobernadora electa, Gloria Ruiz; el candidato García, el “renunciante” aspirante a intendente por el MPN, Omar Pérez, y los dirigentes petroleros de la Lista Azul y Blanca y del partido Energía Ciudadana, Guillermo Pereyra y su hijo, Martín.

Ante la sorpresa de muchos, Figueroa tuvo que explicar los motivos por los cuales quienes hasta hace poco eran adversarios políticos, se habían sentado junto a “su” mesa.

Una renuncia y nuevos amores

Allí el auditorio “gardeliano” se enteró que Omar Pérez, había abdicado su candidatura a intendente en favor del “gardelista” García y que Martín Pereyra junto a su padre estaban alistando a Energía Ciudadana para participar como colectora del Frente de la Comunidad.

La imagen de aquel momento “culmine” para los adherentes de la Comunidad corrió como reguero de pólvora por cada rincón de la provincia en donde se respira y discute política.

Más allá de las especulaciones del caso, el propio Guillermo Pereyra se encargó de explicar sobre los motivos del encolumnamiento del espacio petrolero detrás del candidato local de Rolando Figueroa. “Hemos acudido y dado solución a lo que estaban solicitando los afiliados de Cutral Co a las autoridades partidarias, del MPN, y que no fueron escuchados”, indicó el veterano dirigente petrolero.

presentacion candidatos rolo figueroa cutral co Figueroa y Pereya en la presentación de candidatos en Cutral Co.

Aval petrolero solo en Cutral Co

Pereyra descartó que la agrupación Azul y Blanca se este yendo del MPN y mucho menos que estén negociando un acuerdo con el gobernador electo. “Siempre se agitan sospechas. Nosotros a lo largo de todos estos años demostramos que, aun siendo críticos, acompañamos a los distintos gobiernos nacional y provincial; sin resignar nuestra identidad y autonomía de pensamiento”, agregó.

En julio será la cita en Plaza Huincul y Cutral Co, pero luego en el calendario de elecciones comunales figuran Rincón de los Sauces, Plottier y Villa la Angostura.

Mas allá de la desdramatización de la foto compartida por referentes del MPN y Rolando Figueroa en Cutral Co, muchos ya miran a Rincón de los Sauces como otro de los distritos comunales en el que podría surgir un acuerdo de similares características, pero esta vez con los petroleros “tirando del carro”.

El Cacique y su territorio

Detrás de esa elección municipal está el Secretario General del gremio Petrolero, Marcelo Rucci. Hasta el momento no ha emitido opinión alguna, pero quienes observan los movimientos del “Cacique” admiten que trabaja día y noche en las estrategias de campaña del MPN en Rincón de los Sauces que llevará como candidata a Intendenta a la actual mandataria comunal, Norma Sepúlveda. El “Cacique” entiende que la próxima patriada en Rincón de los Sauces, la van a jugar de local y huérfanos de referentes provinciales del MPN.

“El éxito de nuestro modelo en Rincón está atado a la independencia de criterio y lo distinto de actuar en política con respecto a los gobiernos provincial y nacional de turno. Siempre nos costó mucho alcanzar logros, pero siempre cumplimos y por eso nuestros vecinos nos premian con su respaldo”, se lo escuchó decir a Rucci en una de las reuniones políticas de las que participó en la localidad petrolera.

Rucci está convencido de la ausencia de referentes y acciones políticas en el plano provincial del MPN. “Hemos pedido reunirnos para hacer una evaluación de lo ocurrido y no hubo uno que marcara mi número de teléfono para explicarme por que no se hacia la reunión y si se haría cuando seria ese momento”, explicó Rucci, hace algunas semanas, con cierta sensación de molestia y decepción.

Rucci y la crítica a la conducción del MPN

Rucci no se va a apartar del libreto y va a trabajar la campaña electoral en Rincón junto a su equipo político y alejado del “clima funebrero” que transmiten los dirigentes del MPN. “Ellos si quieren seguir llorando por lo que no supieron alcanzar, que lo hagan; nosotros somos dirigentes con vocación y responsabilidades de mando. De nuestra acción depende mucha gente. Una comunidad entera. Esto no se soluciona con lloriqueos y poniendo palos en la rueda al que ganó”, indicó “Cacique” a sus más íntimos.

El “Cacique” construye, puertas adentro, en Rincón de los Sauces; pero sigue atentamente los movimientos del gobernador electo, Rolando Figueroa, en el plano provincial y en la comarca petrolera. Todo parece indicar que los acuerdos son posibles y se construyen invirtiendo mucho tiempo.

Serán Rucci y Figueroa quienes definan si lo que prosperó en Cutral Có también es posible en Rincón. Por ahora, son solo conjeturas. Como alguna vez, también, lo fueron en la ciudad que dominan los hermanos Rioseco.

Se insiste en que el acuerdo en Cutral Co surgió desde las bases del MPN y otros sectores políticos. Que tanto Figueroa como los dirigentes del MPN no tienen margen para ensayar acercamientos más ambiciosos. “Si Figueroa lo hiciera estaría traicionando a los que lo votaron”, explicó un observador de la política neuquina.

rolando figueroa plaza huincul

La zaranda de Gardelito

“Está pasando la zaranda, mientras sus antiguos aliados mantienen el luto. El silencio y la ausencia de los referentes de la Lista Azul, lo ayuda a Rolo a trabajar pacientemente la construcción del escenario político con el cual pretende iniciar su gobierno”, abundó en su análisis.

“Lo de los petroleros era cantado que iba a suceder. Ellos conducen el gremio más importante del país y tienen muchas decisiones compartidas con los gobiernos de Neuquén y Río Negro. Pero además en Cutral Co los alienta el enfrentamiento visceral que mantienen con los Rioseco”, comentó nuestro viejo amigo asesor de varios gobernadores neuquinos.

El desguace del MPN

Sobre la actualidad del MPN no anduvo con muchas vueltas. “Está en un proceso de desintegración. Digamos que lo han pasado a desguace y el que se va quedando con las mejores partes es Rolo. Ya selló acuerdos con la mayoría de los intendentes electos del MPN, está hablando con los diputados electos de las distintas fuerzas políticas y la situación del TSJ también lo trabaja de manera personal y en absoluta reserva”, nos comentó nuestro informante.

En Neuquén capital el dominio es claramente de Mariano Gaido, que tiene su pata territorial en el presidente de la Cooperativa CALF, Darío Lucca, ex aliado de Figueroa; hoy elegido por el electo gobernador como el adversario político a desgastar.

Este año CALF tendrá elección de delegados y quizás allí Gaido juegue todo su poderío en favor de Lucca. Una disputa política que se avecina y que según nuestro amigo analista “esa es la que vale. Esa elección va a marcar el poderío de cada sector. Y si Figueroa se anima a ir por Lucca, va a estar para alquilar balcones”.

Se concentra la política en lo local, mientras en el orden nacional todo sigue como entonces. Mucho ruido y pocas nueces.