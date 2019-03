En declaraciones formuladas a Radio La Red, indicó: "Nunca me pidieron que bajara de peso. Me ven más lento de que es normal porque no entreno bien hace un mes".

Autocrítico, Romero dijo "poder y deber estar mejor porque represento una de las camisetas más grandes del país" y no se mostró conforme con haber sido reemplazado por Martín Benítez al finalizar la primera parte.

"Es una imagen fuerte salir en el entretiempo, no generar oportunidades", cerró.

