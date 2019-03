Scocco volvió a jugar con continuidad hace un par de semanas luego de padecer una lesión constante en el gemelo derecho desde noviembre del año pasado que le impidió jugar las finales de la Copa Libertadores ante Boca Juniors y de la que se resintió en los primeros días de la pretemporada de verano.

Luego de varias semanas de cuidados intensivos, Scocco regresó a las canchas ante Newell’s (jugó 18 minutos), fue titular ante Atlético Tucumán, ingresó en el segundo tiempo frente a Palestino de Chile y tuvo un buen encuentro desde el arranque contra Independiente (hizo un gol de penal).

Sin embargo, en los trabajos de este jueves por la mañana, volvió a tener molestias y tras suspender todas las entrevistas pautadas que tenía concurrió al centro Rossi para que le realicen una ecografia en la zona de la lesión que sufrió en el ejercicio con pelota en espacios reducidos.

En el entrenamiento también trabajó de manera diferenciada Ignacio Fernández, quien aún padece dolores de la patada de Nicolas Figal que le valió la expulsión al jugador de Independiente.

En declaraciones a la prensa en el predio de Ezeiza, el volante de River reconoció: “Me fue a pegar, no quiero polemizar, seguro fue de caliente, pero me pudo haber lastimado; por suerte no pasó nada".

“Habrá sido un momento de calentura, claro que no lo justifico porque me pudo haber lesionado feo si me agarraba con el pie apoyado y me hubiese gustado que me pidiera disculpas pero no hablé con él, esperaba un mensaje suyo", agregó Nacho Fernández.

Los otros que trabajaron aparte fueron Enzo Pérez, que no jugó el domingo por una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, y Exequiel Palacios, quien sigue con su recuperación por la micro fisura en el peroné.

En cuanto a la práctica, tras una rutina de potencia en el gimnasio, Marcelo Gallardo dispuso trabajos con pelota en espacios reducidos de 9 contra 9 con muchas indicaciones que incluyeron charlas y apuntes varios para Jorge Carrascal, que fue autor de tres goles.

Uno de los equipos formó con Enrique Bologna, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Nahuel Gallardo, Camilo Mayada, Santiago Sosa, Leonarda Ponzio, Alan Picazzo y Rafael Borré.

Mientras, el otro tuvo a Germán Lux, Javier Pinola, Kevin Sibille, Fabrizio Angileri, Bruno Zuculini, Nicolas De La Cruz, Carrascal, Hernán López y Lucas Pratto.

Afectados por la fecha FIFA, no participaron del entrenamiento Franco Armani, Gonzalo Montiel y Matías Suárez, en Argentina, los juveniles del Sub 20, Julián Alvarez y Cristian Ferreira y el paraguayo Robert Rojas, que está con su selección a pesar de no poder jugar por una lesión en el tobillo derecho.

Sobre la convocatoria de Rojas, Gallardo se mostró muy preocupado ya que el zaguero no está en condiciones de jugar y se perderá los entrenamientos de recuperación que podían hacerlo jugar ante Talleres el 30 de marzo. En esa fecha, Javier Pinola debe cumplir una suspensión por haber sumado cinco amarillas.

