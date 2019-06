En el marco de las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, las cuales se desarrollan en el Centro Cultural CCK, Rosatti, sin nombrarlas directamente, desechó las propuestas del ex integrante de la Corte, Raúl Zaffaroni, del candidato a presidente Alberto Fernández y de personajes laterales K como el escritor Mempo Giardinelli, que, con matices, pidieron revisar sentencias y hasta eliminar el Poder Judicial, con el objetivo de rever procesos como los que tienen detenidos a ex funcionarios como Julio de Vido o Amado Boudou. “Terminemos con las polémicas: el Poder Judicial debe su existencia y su vigencia a la Constitución Nacional y, afortunadamente, no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales”, enfatizó en su discurso uno de los dos jueces que fueron nominados por el presidente Mauricio Macri para la Corte.