Rugbier fue atacado por un grupo de 15 chicos

"Yo estaba solo porque había perdido de vista a mis amigos, entonces aprovecharon y me agarraron. Me quise defender y correr, pero me agarraron de la mochila y me tiraron al piso. Después no me acuerdo de nada más", contó Nilo al canal C5N. La víctima, que es rugbier que tiene tatuada una guinda en el cuello, cree que pudo haber ensañamiento en relación al crimen de Báez Sosa. "Por lo que escuché, mientras me pegaban me gritaron ‘rugbier’ o algo por el estilo", contó.

"Tengo un tatuaje de una pelota de rugby en el cuello, tal vez se dieron cuenta y fue peor. Yo creo que, desde lo de Fernando, está pasando mucho esto. Hay muchos grupos de chicos que ven un rugbier y le quieren pegar", dijo al referirse al asesinato del joven de 19 años en Villa Gesell por un grupo de rugbiers.

Los golpes que le dieron fueron tan fuertes que quedó inconsciente en la calle y fue llevado al hospital, donde quedó 24 horas en observación. Lo que recuerda es que, antes de perder el conocimiento, pudo agarrar un ladrillo para defenderse. "Las mayores consecuencias las tuve en la cabeza. Como en el momento de la pelea yo agarré un ladrillo para defenderme y se los tiré, ellos me pegaron después con eso. Me dejaron dos tajos", contó luego de salir del hospital. Según trascendió, por el momento ninguno de los atacantes del joven fue identificado.

