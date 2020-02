Los expertos de La División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la PFA también hallaron cargadas y memes contra Pablo Ventura, el remero que fue detenido y luego liberado._

Fuentes de la investigación indicaron que, pese a que los implicados habían tratado de borrar las charlas de WhatsApp posteriores al crimen, finalmente se pudo recuperar todo el contenido de los celulares (seis iPhone, dos Huawei y un Motorola) secuestrados durante el allanamiento a la vivienda en la que se alojaban en la ciudad balnearia.

Patota-de-rugbiers-2.jpg Los celulares de los rugbiers fueron peritados y se espera el resultado para determinar si hay videos de la pelea mortal.

El único del grupo cuyo celular no fue localizado ni en el domicilio ni en los dos autos estacionados en la finca allanada fue el de Ayrton Viollaz, acusado de ser "partícipe necesario" en el crimen.

El décimo dispositivo es el de Pablo Ventura, un Samsung S10 que le fue secuestrado al remero cuando fue detenido en la Delegación Departamental de Investigaciones de Campana, y que fue desbloqueado con la clave que el joven dio a la fiscal Zamboni, luego de ser dejado en libertad.

Lucas Pertossi, es primo de los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, también imputados. Días atrás estuvo en el ojo de la tormenta de la mano de un polémico audio en el cual podía escucharlo diciendo "salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar". Sin embargo, su abogado insiste en que es falso.

"Lucas no es agresivo", aseguró su novia Karen en diálogo con la prensa. "Se siente muy arrepentido. Ellos no son así como los describen, son chicos de bien. Estudian y trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas", agregó la joven.

Esta semana el programa Nosotros a la mañana difundió una filmación en la que se puede ver a Pertossi protagonizando un incidente con efectivos policiales.

Embed

LEÉ MÁS

Los rugbiers filmaron el ataque a Fernando Báez Sosa

Los Espartanos invitaron a los imputados del crimen de Fernando a unirse a su equipo