Crimen rugbier: volvieron a señalar a los autores

Con el objetivo de determinar cuál fue el rol de cada uno de los acusados de la brutal golpiza que produjo la muerte de un chico, de 19 años, se realizó una nueva rueda de reconocimiento. Según precisó el querellante Fabian Améndola, cuatro de los diez rugbiers detenidos, entre ellos los dos principales sospechosos, fueron sometidos a reconocimientos fotográfico en lugar de presenciales debido a que después de seis días privados de su libertad, perdieron el bronceado y se complica conformar las rondas. “Eso era una complicación, así que no hubo inconvenientes en que se efectúen algunas de estas medidas de manera fotográfica”, asentó el letrado.

De acuerdo a datos de fuentes judiciales, los tres testigos marcaron nuevamente a Thomsen como uno de los atacantes, tal como sucedió ayer por otros dos observadores. Así, en dos jornadas consecutivas fue identificado como quien le pegó a Báez cuando estaba de rodillas, ya inconsciente. A su vez, Comelli, quien hasta ahora fue catalogado como “partícipe necesario” por la fiscal Verónica Zamboni, fue indicado como otro de los que agredió a la víctima y como uno de los que iniciaron la gresca en el interior del local nocturno.

“Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, pero por eso no me voy a condenar ni entregar”, Lucas Pertossi, Audio filtrado de uno de los rugbiers imputados.

En tanto, Matías Benicelli fue señalado como el arengador de la pelea y el que alentó a los demás a que le pegaran a Fernando. También, le adjudicaron de evitar que otros intercedieran y defendieran a la joven. “Arengaba a que lo siguieran golpeando aún ya estando Fernando en estado de indefensión”, relató Améndola.

Por otra parte, Ciro Pertossi fue identificado como uno de los que golpeó a un amigo de Fernando, lo cual lo coloca como partícipe necesario al impedir que ese amigo pudiera ayudar a la víctima. Para Zamboni, Ciro es el otro coautor del asesinato, junto a Thomsen.

La zapatilla de la patada mortal

La Policía de la provincia de Tierra del Fuego identificó el “modelo y tipo” de calzado con el que patearon en la cabeza a Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por una patota de rugbiers en Villa Gesell. A partir de una impronta que quedó marcada en la cara de la víctima, esa fuerza de seguridad realizó una scopometría y analizó con su base de datos con más de 10.000 modelos de zapatos y zapatillas. El comisario inspector Oscar Alfredo Barrios Kogan remarcó que esto resulta “muy importante” porque les permite a los investigadores cruzar esa información con la que surge del relevamiento de imágenes, por ejemplo provenientes de cámaras de seguridad.