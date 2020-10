Ruggeri: del emotivo saludo a Diego al tenso cruce con Ameal

De una leyenda de la selección a otra. De un símbolo al mayor emblema de la albiceleste. De Oscar Ruggeri a Diego Maradona. El Cabezón no dejó pasar la oportunidad para saludar al más grande, en su cumple 60. Apenas ingresó a 90 Minutos de Fútbol, el ex central dejó en claro por qué no estuvo en el homenaje publicado en Instagram, en el que el mejor de todos los tiempos recibió el saludo de decenas de deportistas consagrados en las redes sociales.