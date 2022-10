Rusherking compartió el video más romántico con la China Suárez

En el video se los ve compartiendo diferentes momentos de viajes que realizaron juntos, en el backstage de algún show y en la intimidad de la vida en común de la pareja. "Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me mirás y el mundo que se para, de ti nada me separa..." , se escucha a medida que transcurren las imágenes.

Video romántico de Rusherking para la China Suárez.mp4 Cada día más enamorado, Rusherking le dedicó un romántico video a la China Suárez.

Desde sus redes, el cantante insta a sus seguidores a que le dediquen la canción a esa persona perfecta que tienen a su lado, Algunos ya le han compartido videos de sus parejas con el tema en cuestión y los reposteó en su Instagram. Y él, que no oculta la felicidad que le genera su historia de amor con la actriz, le brindó un nuevo gesto de romántico con este tierno posteo.

La China no se queda atrás con las declaraciones públicas de amor: "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada noble".

"Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme... Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel . No se conformen con menos nunca, nunca", le escribió la actriz a su novio en Instagram.