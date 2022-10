Por qué la China Suárez está muy cerca de El Polaco y lejos de Rusherking

Es que a pesar de que el cantante dijo en más de una oportunidad que quería hacer un tema con su novia, y que hace un poco más de una semana lanzó un tema dedicado a ella llamado “Perfecta” , en donde protagoniza el videoclip, no hay ningún indicio que haga pensar a los fanáticos que pronto vendrá la esperada colaboración entre ellos.

El cantante fue noticia en las últimas semanas luego de que se dijera que se había separado de Barby Silenzi. Sin embargo, al parecer, El Polaco seguiría en pareja con la bailarina. Pero eso no quita que desde el programa advirtieran por el encuentro entre la China y él.

China Suárez El Polaco 1.jpg

"Decimos 'cuidado', porque sabiendo sus pasados y sus antecedentes, tenemos miedo de que terminen en una cama revolcados", explicó Rodrigo Lussich.

"Si no me equivoco, desde que la China se lanzó como cantante, es el primer feat que va a armar con un artista tan consagrado y tan popular como El Polaco. Ya se grabaron imágenes de lo que va a ser el videoclip", explicó Luli Fernández antes de agregar: "Me la pasaron unos vecinos de Banfield, esto es exclusivo. Ya está todo preparado y dicen que va a ser un hitazo".