Rusia advirtió que el ataque no "quedará impune"

“Las acciones de Estados Unidos y sus aliados contra Siria no quedarán impunes”, expresó el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, quien subrayó que “los peores temores se cumplieron. Nuestros avisos no fueron escuchados. Se llevó a término un escenario predeterminado. Ahora, una vez más, somos amenazados. Hemos advertido que acciones similares no quedarían impunes. Toda la responsabilidad es de Washington, Londres y París”.