Según el particular modo de evaluar el marketing por parte de la hamburguesería de la corona en Rusia, esa similitud le da promoción gratuita a su rival, sin importar que un payaso sea un villano y que el otro busque ser noble y generoso. De hecho, desde la sede de operaciones rusa de Burger King pidieron que prohíban la exhibición de esta película.

Es cierto que los dos payasos tienen la cara blanca, el pelo y las narices rojas, aunque los objetivos son bien distintos. Sin embargo, Burger presentó una queja oficial al Servicio Federal Antimonopolio para exigir que el film basado en la famosa novela de Stephen King sea retirado de los cines porque, afirman, representa una ventaja injusta para su archirrival. A priori, la idea de que McDonald’s se pueda estar beneficiando gracias al parecido de Ronald con Pennywise es algo bastante improbable. De hecho, luego de una serie de apariciones de payasos macabros durante el año pasado, la empresa decidió que recortaría las apariciones de su famosa mascota, según lo confirmaron portavoces de “Mc”, quienes dijeron que iban a ser más “reflexivos respecto de la participación de Ronald McDonald en eventos comunitarios” a consecuencia del “clima actual en torno a los avistamientos de payasos en las comunidades”. Justamente, todo lo contrario a lo que opina su rival.

It se estrenó el 7 de septiembre en Rusia y hasta el momento ya lleva recaudados 14 millones de dólares en todo el país, según The Hollywood Reporter. Mientras tanto, Burger King ha estado intentando dar un gran impulso en el mercado ruso introduciendo una criptomoneda exclusiva para clientes rusos. Newsweek informó que Andrey Kashevarov, subdirector del Servicio Federal Antimonopolio, declaró a los medios de comunicación que no le preocupa el contenido de la película porque “el autor del guión y el director” tienen su propia “percepción del personaje de Pennywise”. Y descartó que pueda ser levantada de los cines.

La película It se estrenó en los cines rusos el 7 de septiembre, la gente se volcó en masa a verla y es un furor de taquilla. El enigma es saber adónde fueron a comer después...

Con la adaptación de un argentino

La película, basada en la novela que Stephen King publicó en 1986, está dirigida por el argentino Andy Muschietti. Esta fue abordada también como miniserie a comienzos de la década del 90 y hace un par de meses It se estrenó en Estados Unidos y en el resto del mundo. El film lleva recaudados más de 650 millones de dólares en todo el planeta y ha recibido críticas positivas, con especialistas que elogiaron tanto la actuación como la dirección de la película, pero muy especialmente la fidelidad que mantiene respecto de la novela. Las buenas críticas incluyeron al propio King.