Russo: "Nos tenemos que acomodar en la mitad de la cancha"

"Normalmente, Boca es un equipo que genera muchas situaciones de gol. Lo bueno es eso llegar al área rival", agregó Russo. Si bien en su gestión le convirtieron apenas cuatro goles, tres de ellos llegaron por pelotas paradas, lo que significa un punto de atención y "preocupación" para Russo.

image.png

Con relación al cotejo, el DT Russo analizó: "Sufrimos los últimos 15 minutos del primer tiempo. Y después corregimos errores. Pudimos haberlo definido antes", sentenció. La fortaleza defensiva es uno de los puntos altos que muestra este elenco xeneize, que apenas recibió cuatro goles en contra en los 15 encuentros que protagonizó.

Sin embargo, al DT le continúa "preocupando" el hecho de que tres de esas cuatro conquistas "llegaron a través de pelotas paradas". "El hecho de jugar nos da competencia. Nos tenemos que acomodar un poquito más en la mitad de la cancha", expresó Russo.

Por último, el técnico resaltó que "no está bueno jugar sin público, pero la pandemia (del coronavirus) no nos permite otra cosa. Ojalá se pueda ir volviendo, de a poco. Igual el periodismo que pueda volver a hacer su trabajo en la cancha. Pero hasta que no esté la vacuna, hay que seguir cuidándose mucho", aconsejó Russo.

Wanchope terminó con una molestia

Luego de convertir el segundo tanto de Boca para el triunfo ante Lanús, el delantero Ramón "Wanchope" Ábila realizó una emotiva dedicatoria tras una tragedia familiar vivida con un sobrino y se retiró con una molestia muscular, de la que habrá que esperar su evolución. Tras el remate de Edwin Cardona que fue bien tapado por el joven arquero Lautaro Morales, Ábila saltó a capturar el rebote, cabeceó y le dio la victoria al Xeneize.

En el festejo, tras saludar a sus compañeros, se tomó un instante, se levantó la camiseta y mostró una remera con la cara de Gastón, su joven sobrino, quien se quitó la vida en Córdoba.

"Feliz por el triunfo, volver a hacer un gol con esta camiseta es lo más lindo. Felicitaciones al grupo que hizo un esfuerzo enorme. Vamos BOCA. Abrazo grande a mi familia que la amo, saldremos adelante a pesar del dolor y Gastón nuestro ángel nos cuidará por siempre", escribió después el delantero en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el atacante terminó con una molestia en el aductor derecho, que deberá ser seguida de cerca por el cuerpo médico de Boca, para saber si requiere estudios este lunes.