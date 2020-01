Russo y el desafío de demostrar su impronta

En el primer intento, el Boca de Miguel Ángel Russo no convenció. Al Xeneize se lo cuestiona por no ganar en La Bombonera, por perderle pisadas a River, porque no estuvo a la altura contra un equipo grande - una vez más-, y porque no se vio reflejada la impronta del nuevo técnico. Y parte de las críticas apuntaron hacia el DT, por dejar en cancha a Carlos Tevez y sacar al joven y eléctrico Agustín Obando al momento de la expulsión de Carlos Izquierdoz.