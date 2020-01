El entrenador, que cumple desde 2015 su segundo ciclo en el combinado nacional, expresó su convencimiento de que la cita máxima del deporte en Oriente "será el punto final" por el deseo de dirigir clubes en el exterior. "Me gustaría vivir otra experiencia, la Selección no te permite dirigir clubes y me gustaría hacerlo en el exterior. La experiencia olímpica es mucho más importante que la medalla", dijo quien afrontará su tercer Juego.