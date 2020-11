¿Sabés qué jugador de Barcelona fue rechazado por el Madrid?

"Fui a probar con el Real Madrid, pero me dijeron que no tenía el nivel. Doy las gracias al que me dijo que no valía, ahora estoy en el equipo que siempre he amado. Ponerme la camiseta del Madrid fue extraño, siempre he ido con la del Barcelona", mencionó para la Cadena SER. En el Barcelona tiene la posibilidad de jugar al lado de Lionel Messi, uno de sus referentes, de quien señala que es verlo en el entrenamiento, pues asegura que es como Oliver y Benji (Los Súper Campeones en México), pero en la realidad.