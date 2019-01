"Sin poder precisar una fecha definitiva de la ruptura, Sabrina sostuvo que hubo un "desgate" en la pareja y descartó "terceros en discordia". "A lo mejor no es definitiva, a lo mejor sí. A lo mejor necesitamos más separaciones para llegar a la definitiva… A lo mejor hace que volvamos con más fuerza", declaró.

"Hubo un hastío. Nos cansamos. Llegamos a ser como hermanos. Estamos empachados, y tenemos que curarnos del empacho; a lo mejor se cura, a lo mejor no", insistió y agregó: "Nos amamos, por supuesto".

"Cuando tomamos la decisión de separarnos ya teníamos las vacaciones armadas. Estamos viviendo bajo el mismo techo, estamos juntos en la playa; lo que no vas a ver es un mimo", señaló. "Estamos bien, pero transitando una separación. Y nos agarra nostalgia, enojo, todo… Pero somos dos personas que pueden convivir bajo el mismo techo, sin problema. Acá vivimos una fantasía; la verdad la vamos a tener cuando volvamos a Buenos Aires", postuló.

"A veces lo veo y digo: '¡Menos mal que me separé!'. Y otras veces: 'Mirá este gordo que me estoy perdiendo…'". Además, puntualizó que Luciano jamás le pidió que dejara su carrera artística, como señalaban algunas versiones.

Rojas descartó posibles celos suyos. "Soy celosa, pero lo lógico. Cuidé lo mío. Ahora… '¡Mandame la ubicación!'. No", bromeó. "¿Luciano se portó bien?", indagó Rial y la modelo demoró su respuesta: "Yo… eso te lo tendría que responder él. Todos hemos metido los cuernos, y eso no es lo grave en un proyecto de vida. Me llegaron cositas, pero nada concreto. A veces uno prefiere creer, y decir: 'Te creo a vos'".

Sobre el "tremendo" mensaje que salió de su cuenta de Instagram, Sabrina reafirmó que se debió a un hackeo. "Todos los meses me sale que desde Hurlingham quieren entrar a mi teléfono. A lo mejor es más común de lo que pensamos", advirtió, y descartó que alguien cercano a la familia haya ingresado a la cuenta para dejar esas palabras. "Aunque en algún momento lo pensamos", reconoció.

"(Quien escribió el mensaje) es alguien que quiso hacer una maldad. Dijeron las palabras que generan escándalo. Todos conocemos a Luciano. ¡¿Qué drogadicto?! Es una locura. Nos pareció una pelotudez tener que aclarar algo que no hicimos, que no somos", sostuvo.

"Luciano es malhumorado, intenso, te pudo nombrar un par de cosas; lo sabemos todos. Pero de ahí a ser violento… es otra cosa. A mi marido, a mi ex ahora, aunque no me acostumbro (a decirle así), lo voy a defender siempre porque es un buen tipo", sentenció.

Consultada sobre la razón por la que Castro cerró su Instagram en medio del escándalo, Rojas contó: "¡Porque se asustó! Le subió la presión".

