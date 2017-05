Salieron a matarla

Las respuestas no tardaron en aparecer y José María Listorti recogió el guante para “matar” a la actriz. “Hay actores nuevos. Hay conductores nuevos. No estoy de acuerdo con Flor. Me molesta que promocionen todo el tiempo que ven Netflix u otra cosa. No está bueno. Me pasó con Juanita Viale en su momento, que hablando de televisión decía que no tenía tele en la casa”, afirmó el conductor de Este es el show.

“Es como tener una parrilla y decir que la carne es una porquería. El rating está bajando por toda la competencia que hay. Tenemos que cuidarnos más entre nosotros”, agregó.

Por su parte, Facundo Arana confesó que está “en las antípodas” sobre lo que dice De la V. “Me gustaría charlar con ella para saber por qué lo dice. La realidad es que acá tenemos para tirar al techo tantos talentos para laburar. (...) La marea sube y baja, creo que falta laburo, pero tenemos que agradecer, en la situación que estamos, que hay laburo”, explicó.

El productor Pablo Cullel declaró que “un programa se sostiene en el público, ante todo, con un buen cuento y con personajes que identifiquen al público”. “Nosotros trabajamos con Carla Peterson y Verónica Llinás en varias series e hicieron cosas distintas según su estilo pero siempre brillaron”, cerró.

Vuelve: Flor de la V reaparecerá en la pantalla como una de las figuras de Polémica en el bar.