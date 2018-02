Salió al jardín y se encontró con un cuerpo descuartizado

A la altura del 1500 en la calle 9 de Julio de la Ciudad de Tucumán, fue encontrado un cuerpo trozado y en avanzado estado de descomposición en una casa deshabitada hace años pero que recibe mantenimiento de sus dueños cada 15 días.

El cuerpo fue hallado por Francisco Gramajo, uno de los propietarios de la casa que está deshabitada hace al menos 3 años porque está en juicio por sucesión. Isabel de Gramajo explicó que su esposo tiene una huerta en el fondo de esa casa y que este lunes se dirigió a la vivienda para plantar frutas pero que cuando salió al jardín notó un olor extraño y siguiendo el rastro de sus sentidos, notó que detrás de un arbusto se hallaba un cuerpo partido en dos visiblemente putrefacto puesto en dos bolsas de plástico que contenían los miembros de la víctima a los costados.

"Mi esposo volvió rápidamente a la casa y me dijo que encontró un cuerpo. No le creía y fui a comprobarlo, y ahí estaba", explicó Isabel. La mujer agregó que desconoce por dónde ingresaron el cuerpo a la vivienda pero que "es imposible que haya sido por la puerta de entrada, ya que no estaban forzadas las cerraduras", detalló. Los dueños de la vivienda arriesgan que el cuerpo fue arrojado por la tapia ya que la casa contigua también se encuentra deshabitada.

Los primeros análisis forenses determinaron que el cuerpo se encontraba diseccionado en dos partes y por el estado del mismo, los investigadores arriesgan que el deceso se habría producido 10 días atrás.

Se espera que los resultados de la autopsia sean concluyentes para determinar el sexo y den indicios de las causas del fallecimiento para poder avanzar con la investigación y dar con el asesino.

Las primeras hipótesis indican que los restos serían de una persona de entre 35 y 50 años. Sin embargo, resulta llamativo que en los últimos 10 días no hubo denuncias de desapariciones en la capital provincial.