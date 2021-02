Salta: desapareció una joven de 17 años y dejó un desesperante audio

Lo llamativo del caso es que, en medio de la incertidumbre y la angustia de los familiares, en las últimas horas el periodista local Raúl Costes accedió a un presunto audio de la menor desaparecida, en el que ella afirma: "No me sigan buscando porque yo en algún momento voy a volver. La verdad es que ahora no quiero volver, pero yo voy a volver (...) Yo me salí de mi casa por mi propia voluntad porque ya no aguantaba que mi mamá me siga maltratando e insultando de muchas maneras y groseras".