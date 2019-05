Sambueza: "Feliz por mi nivel y ojalá se dé la final"

No aplicó la ley del ex pero casi...Es que una gran jugada de Sambu derivó en el único gol del partido de ida de las semifinales de la Liga de ese país. Hasta los 25 del complemento pasaba poco y no se sacaban diferencias. Pero bastó que el ex Don Bosco y River frotara la lámpara para que su equipo, que fue el mejor de la fase regular con récord incluido, obtuviera la ventaja que lo pone a un paso de la gran final.