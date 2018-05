Sampa no arriesga al Huevo y pone a sus mejores fichas

En el once titular además estarán presentes los referentes del plantel, como Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano y la figura y capitán del equipo, Lionel Messi.

El reemplazante del Huevo sería el ex Independiente Nicolás Tagliafico, por el carril izquierdo de la defensa. El lateral del Ajax (Holanda) viene de ser titular en los dos encuentros amistosos disputados en la gira europea, en marzo, uno en el que la Albiceleste venció 2-0 a Italia y la dolorosa caída por 6-1 ante España en Madrid.

Pero esta no será la única baja en cuanto a los jugadores titulares habituales, ya que el once inicial no contará con Lucas Biglia ni Sergio Agüero, que arrastran molestias y serán cuidados para que lleguen en óptimas condiciones a Rusia. En su lugar entrarían Giovani Lo Celso y Manuel Lanzini, respectivamente, dos jugadores que de cumplir un buen papel pueden empezar a entrar en la consideración del cuerpo técnico, que aún no dio pistas sólidas sobre cómo se conformará el doble 5 que pisará el césped ruso.

El esquema por el que el técnico de la Albiceleste se inclinó para este encuentro amistoso será un 4-2-3-1 clásico y abandonará la línea de tres defensores que utilizó en algún momento.

Los directivos de AFA esperan un imponente marco (las entradas están agotadas), que sirva de despedida para el público local antes del inicio de la máxima competencia a nivel de selecciones.

Willy, bajo los tres palos

Una de las dudas que se barajan para el choque ante la selección centroamericana es quién será el arquero que ocupe el lugar de Sergio Romero. Las posibilidades son Nahuel Guzmán, Wilfredo Caballero y Franco Armani. Todo indica que el elegido será el arquero del Chelsea que viene de tener un gran semestre en el fútbol europeo.

Otra de las incógnitas es la presencia de Nicolás Otamendi, por quien jugaría Gabriel Mercado, que mejoró de su molestia en la ingle. “Llego de la mejor manera”, afirmó y agregó: “Es importante el trabajo que venimos haciendo en los entrenamientos, hay que aceitar las cosas que no se hicieron bien en las Eliminatorias”. Otro de los protagonistas que hablaron fue Messi, quien sostuvo: “La gente tiene que saber que no vamos como candidatos, pero tenemos un grupo de jugadores muy buenos y la vamos a pelear”.

La agenda albiceleste

Previo a su arribo a Rusia para el debut ante Islandia del 16 de junio, la Selección visitará Barcelona para entrenarse una semana en un centro deportivo culé.

Luego viajará a Jerusalén para enfrentar a Israel el sábado 9. Al día siguiente abandonará “tierra santa” para dirigirse a la ciudad rusa de Bonnitsy, donde concentrará.

"Todos trabajamos para tener un buen inicio. Es importante el trabajo que venimos haciendo en los entrenamientos".Nicolás Otamendi. Valoró las prácticas en Argentina.

"La gente tiene que saber que no vamos como candidatos, pero tenemos un grupo de jugadores muy buenos".Lionel Messi. El 10 habló con cautela.

Diego Serpentini: “Messi me dijo ‘¡cómo la movés!’”

El entrenamiento de la Selección en el Tomás Ducó dejó una anécdota que Diego Serpentini, figura de la Albiceleste de talla baja, seguramente no olvidará. En un pasaje intercambió saludos y algunas palabras con Lionel Messi. El astro argentino le dijo: “¡Cómo la movés!”, luego de verlo hacer jueguitos. Así lo contó el futbolista en una entrevista en LU5. Y dio detalles.

“Hablamos de igual a igual, es sorprendente la humildad que muestra”, fueron algunas de las sensaciones de Diego, quien tuvo la chance de conocer a su ídolo en las prácticas públicas que el combinado nacional realiza antes de recalar en Rusia.

Pero no sólo Lio se arrimó a saludar al emisario de la albiceleste de talla baja, también compartió unas palabras con Cristian Pavón y Willy Caballero, y además le firmaron una pelota. Un encuentro que también contribuye a darle difusión a un deporte que tiene como fin que más gente pueda acercarse a su práctica.

El crack vive el Mundial de cerca y tiene un pronóstico particular de un jugador. “Abracé a Higuaín”, contó y mostró su optimismo respecto del delantero: “Este Mundial nos cierra la boca a todos”.

Nigeria, rival de Argentina, perdió a una de sus figuras

El seleccionado de Nigeria, que enfrentará a la Argentina en el tercer encuentro del grupo D en Rusia, tendrá la baja de una de sus figuras, Moses Simon, luego de una rotura muscular.

La preocupación del técnico del elenco africano, Gernot Rohr, no tardó en aparecer luego de la pérdida del delantero que se desempeña en el Gent de Bélgica. “Es un infortunio porque fue un jugador importante para nosotros durante las eliminatorias”, se lamentó.

De acuerdo con el parte médico, el atacante estará fuera de las canchas entre 3 y 4 semanas, por lo que el entrenador deberá nombrar un sustituto para la lista de los 23 convocados.

Simon venía de participar activamente en el conjunto nigeriano y había sido el cuarto jugador con más minutos en la clasificación de su equipo camino a Rusia.