Sampaoli por ahora se queda y va al Sub-20

“En la próxima reunión de Comité Ejecutivo pactada para fin de mes, los dirigentes realizarán una evaluación conjunta de cómo ha sido el proceso del entrenador hasta este momento”, sostuvo la AFA en un comunicado de prensa.

La reunión, que duró aproximadamente una hora, fue acerca del desempeño y rendimiento del seleccionado nacional en la última Copa del Mundo disputada en Rusia. Además, de conformidad con el vínculo establecido entre las partes y la metodología de trabajo implementada hasta la fecha, luego de la desvinculación de Sebastián Beccacece.

A partir de mañana, Sampaoli estará a cargo de la sub-20 que dejaron Beccacece y Nicolás Diez, quienes asumieron ayer en Defensa y Justicia.

“Las cosas que he tenido que decir se las he dicho a él en persona, en el marco de la privacidad”.Sebastián Becaccece. Ex colaborador de Sampaoli

En la cara

En su presentación como DT, Beccacece habló sobre su relación con Sampaoli y aseguró que hubo una charla cara a cara. “Nunca he tenido una discusión delante de un futbolista y no me he agarrado a piñas con Jorge ni con nadie. Siempre he acompañado y las cosas que tuve que decir se las dije en la cara”, manifestó.

Tapia y Angelici le expusieron su descontento al técnico e incluso le plantearon los posibles montos para su rescisión, muy inferiores respecto de lo firmado en el contrato de junio de 2017, con extensión hasta el cierre del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, Sampaoli expuso sus motivos para darle continuidad, admitió muchos errores y fue muy autocrítico con su trabajo y el de su cuerpo técnico durante el Mundial de Rusia 2018, donde quedó eliminado en octavos de final a manos de Francia.

“Quiero una revancha”, les pidió Sampaoli a Chiqui Tapia y Angelici, quienes no dieron ninguna respuesta pero se comprometieron a elevar esa devolución al Comité Ejecutivo, aunque su decisión ya esté tomada.

Faltan 18 días para el torneo

Tras la salida de Sebastián Becaccece del cuerpo técnico, que se iba a hacer cargo de la sub-20, Jorge Sampaoli será el responsable del equipo juvenil en el certamen de Valencia. Se jugará entre el 28 de julio al 8 de agosto y los rivales serán los combinados de Rusia, Marruecos, Uruguay, India, Qatar, Venezuela, Mauritania, Valencia y Murcia.

Es un torneo tradicional en el que Argentina fue campeón en el 2014 y en el 2016, la última vez que participó y fue segunda tras caer con España. En esa oportunidad, Lautaro Martínez la rompió y se hizo conocer a nivel mundial.