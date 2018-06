"Esperamos que por el bien de Argentina Leo (Messi) toque más balones que en el partido anterior", confió Sampaoli en la conferencia de prensa previa al definitorio choque este martes en el estadio de San Petersburgo, tras reconocer que la selección mostró en la derrota ante Croacia errores de proyección en el centro del campo que impidieron que Argentina tuviera posibilidades de gol.

"Estoy muy convencido de que mañana se escribirá una nueva historia para esta selección y se conseguirá la clasificación", destacó Sampaoli, quien no quiso confirmar el equipo titular porque aún no se lo comunicó a los jugadores. "Tenemos como meta ganar cinco partidos para llegar a la final, mañana se juega el primero", subrayó.

El entrenador no quiso referirse a la tensa situación que vivió esta semana la selección argentina, en medio de fuertes rumores sobre una crisis entre los jugadores y el cuerpo técnico. El mediocampista Javier Mascherano confirmó el domingo que los jugadores le expresaron al técnico sus diferencias para "no jugar con incomodidad" ni "ser hipócritas".

"La semana fue de menor a mayor. No puedo aclarar situaciones que desconozco y no existen", aseguró. "Me hice cargo de la derrota y me obliga a ganar mañana" agregó.

Embed #ARG Así cerró Sampaoli: "Mañana estoy seguro que van a ver la mejor versión de Argentina en este Mundial" pic.twitter.com/9fBztF2qxi — TyC Sports (@TyCSports) 25 de junio de 2018

Para el seleccionador, el decisivo partido con Nigeria será un punto de inflexión para Argentina, tras un decepcionante inicio del Mundial con un empate ante la novata Islandia y la derrota por 3-0 ante Croacia.

"Tengo la confianza y la seguridad de que mañana Argentina empieza a vivir este Mundial de otra forma, Argentina va ir por todo y va a dejar todo lo que tenga para conseguir la clasificación, de esto estoy convencido", subrayó.

Sampaoli anticipó que será "un partido trascendente porque abre las posibilidades para ambas selecciones para pasar a segunda ronda". "Las dos naciones van a hacer lo posible para clasificar y eso genera que el duelo sea muy atractivo", señaló.

Nigeria "tiene jugadores muy relevantes, con mucha experiencia", advirtió el entrenador, al marcar además que en los segundos tiempos cuenta con una "una diferencia física con capacidades superiores y eso lo hace un equipo muy difícil".

p38-f01-seleccion-entrenamiento.jpg

Pese a que no confirmó el once titular, en las prácticas realizó nuevos cambios e incorporó a varios de los jugadores históricos, de mayor experiencia, además de Messi y Mascherano, como Marcos Rojo, Ángel Di María, Ever Banega y Gonzalo Higuaín.

"Si jugaran los históricos la explicación sería que es un momento muy delicado en el cual llegamos a este partido y sería más lógico que lo afronte un jugador con más experiencia en este tipo de competencias. Puede ser el aspecto histórico, posicional o que no tenga merma de rendimiento", sostuvo.

LEÉ MÁS

Bielsa: "Lo mejor de Argentina aparecerá con Nigeria"

Troglio, finalista en el 90, a lmn: "La chance de llegar lejos está intacta"