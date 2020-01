San Lorenzo: del lío con los Romero a la firma de Monetti

Esto no cayó bien en el cuerpo técnico, que a través de la Seguridad le hicieron saber a esta persona allegada a los Romero que no podía estar allí. Los hermanos paraguayos no tomaron muy bien el pedido y decidieron retirarse al vestuario sin mirar el amistoso, no sin antes cruzar alguna que otra palabra a la distancia con el técnico, Diego Monarriz, que estaba dirigiendo los movimientos.