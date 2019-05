La CD resolvió que el DT no continúe por los malos resultados. ¿Quiénes son los nombres que suenan para ocupar su lugar?

No daba para más. La relación estaba desgastada, el equipo jugaba pésimo y los resultados ya no acompañaban. A diferencia de lo que ocurrió con otros técnicos, en los que se prefirió estirar la agonía, esta vez la directiva de San Lorenzo optó por dar por concluida la era de Jorge. Almirón, quién será destituido de la dirección azulgrana. La medida, igual no se hará oficial hasta resolver con el representante Christian Bragarnik los términos de la rescisión del contrato.