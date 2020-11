San Lorenzo vs Estudiantes: todo antes del juego

¿Dónde ver en TV el juego?

El partido será transmitido por la pantalla de Fox Sports Premium.

SAN LORENZO ESTUDIANTES.jpg San Lorenzo vs Estudiantes por la Liga Argentina.

¿Cómo llega San Lorenzo?

En la primera fecha de este nuevo torneo del fútbol argentino, los dirigidos por Mariano Soso empataron ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. En dicho encuentro, el primer tiempo tuvo ocasiones de sobra, donde el local generó más, pero no supo concretar. Al inicio de la segunda etapa, Hauche convirtió, pero el gol fue anulado por offside. San Lorenzo no supo aprovechar la expulsión de Ibarra a 12 minutos del final, por lo que el 0 a 0 determinó el reparte de puntos.

En las últimas horas, se confirmó que Sebastián Torrico deberá ser intervenido quirúrgicamente por la luxación sufrida en su hombro derecho. El arquero tendrá un período de recuperación de entre cuatro y cinco meses, por lo que volverá recién en 2021, a la espera de poder disputar una hipotética fase final de la Copa de la LIga.

En lo que respecta al juvenil Andrés Herrera, a dos meses de la rotura del peroné izquierdo que sufrió en la pretemporada, ya se le retiró el yeso y comenzó con trabajos moderados, con movimientos de tobillo.

De cara al juego con Estudiantes, Soso entrenó con el mismo equipo que empató en La Paternal, con una modificación en la formación.

¿Probable once de San Lorenzo? Un 4-3-1-2: Monetti; Salazar, Gattoni, Donatti, Pittón; Menossi, Rodríguez, Ramírez; O. Romero; M. Peralta Bauer, A. Romero.

¿Cómo llega Estudiantes al juego?

Los de La Plata también igualaron 0 a 0 en el juego de vuelta del fútbol argentino. Fue ante Aldosivi en Mar del Plata, en un encuentro con chances para ambos lados, donde el Pincha tuvo lo suyo en el primer tiempo, mientras que en el segundo, fue el Tiburón el que no supo concretar. De esta manera, al igual que San Lorenzo y Argentinos, ambos tienen una unidad en la tabla de la zona E.

El Pincha realizó el pasado jueves 5 de noviembre los últimos testeos de Coronavirus en el plantel, con todos resultados negativos. De esta manera, Leandro Desábato contó con el plantel completo en lo que fue la jornada de entrenamiento en el predio de City Bell.

El DT hizo algunas variantes en los equipos con respecto al partido anterior, ya que no contará con Mauro Díaz, que se resintió de una lesión en su bíceps femoral derecho y estará tres semanas de baja. En cuanto a Pasquini e Iván Gómez, quienes quedaron tocados del cruce con Aldosivi, Desábato declaró que "Hay que ver cómo evolucionan. Voy a seguir de la misma manera, con el mismo esquema. No me gusta tocar. Lo de Mauro Díaz fue una lástima, ahora tiene que recuperarse bien porque si no se le va a curar más”.

¿Probable once de Estudiantes? Un 4-4-2: Andújar; Godoy, Guzmán, Bazzaga, Erquiaga; González, Mascherano, D. Ayala, García; Cauteruccio, Díaz.