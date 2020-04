San Martín: para Saloniti, la salud está antes que la economía

El jefe comunal aseguró que está en comunicación con los agentes de viajes y las cámaras, pero que hoy la prioridad pasa por otro lado. "Esto no quiere decir que no estemos haciendo esfuerzos, prorrogando tributos y aplicando medidas de asistencia, pero lo que tenemos que dimensionar es que estamos en una emergencia que no terminó. Hoy no podemos ver cómo encaramos, por ejemplo, la temporada de invierno. Hay que cuidar la salud y hacer entender a todos que la magnitud económica de esto no se sabe", apuntó.

Sobre el cumplimiento de la cuarentena, afirmó que se acata en un alto porcentaje y que los operativos de seguridad dieron resultado. Remarcó que el fallecimiento de una mujer de la localidad por coronavirus generó más conciencia sobre el tema. "La muerte de nuestra vecina nos impactó. El tema es serio y la sociedad tomó conciencia. Tampoco pudimos detenernos a llorar porque debemos seguir trabajando por los abuelos y toda la población", dijo. "Cada día que pasa va bajando el número de las personas que tenemos en cuarentena por caso sospechoso. Tratamos de llevar tranquilidad a la gente", cerró.

