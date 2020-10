Sandra Oh habló de su posible regreso a Grey's Anatomy

Grey's Anatomy es una serie que se caracteriza por deshacerse de los personajes favoritos del público y eso incluyó a Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh, quien salió de la serie en el año 2014, en el final de la temporada 10. En pleno 2020, la teoría del posible regreso de Cristina Yang para la temporada 17 de Grey's Anatomy mantiene en vilo a los fanáticos de la serie. Ante esta situación, la misma Sandra Oh respondió a un medio canadiense llamado ET Canadá, si regresará -o no- para esta nueva entrega.

“Me gustaría ganar un dólar cada vez que alguien me pregunta eso! Pero estoy feliz de responder: En primer lugar, me siento honrada con esta pregunta, ya que simboliza que el público sigue interesado en Cristina Yang, un personaje que dejé hace años. Pero ahora hay tantos proyectos nuevos y soy una persona diferente. Entonces tengo que decir que no, que no volvería", advirtió para ET Canadá. Esto desploma las esperanzas de los fanáticos que soñaban con ver a Cristina Yang al lado de Meredith Grey una vez más.

La pandemia en la nueva temporada

Entre las novedades que presenta la serie de médicos más importante de los últimos años, es que incluirán en su trama la pandemia de coronavirus. Krista Vernoff, showrunner de la serie, ha dado información sobre cómo será la nueva entrega. “Vamos a abordar esta pandemia. No hay forma que una serie de médicos no cuente la historia de nuestros médicos”, declaró la realizadora.

Tras el estreno de los avances y el tráiler oficial de la temporada, se destacó que tomarán muy en serio el efecto del COVID-19 dentro de la historia.

