Santiago Celli : "No nos gusta el mote del músico 2.0"

Los artistas cordobeses, que reivindican la “canción en español”, lograron el primer puesto del top viral argentino en Spotify con el tema “Vueltas”, además de contar con más de 26 millones de visualizaciones en Youtube y un acaudalado número de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter, que no para de crecer día a día.

¿Cómo va a ser la presentación en el Casino Magic?

Es un show nuevo que preparamos para esta gira que comenzó en Paraná y que sigue en el sur. Va a ser acústico, pero además vamos a incorporar otros elementos como algunas bases que tiramos por computadora. Vamos a mezclar temas propios con algunas versiones que la gente ya escuchó en internet.

Están trabajando en el disco con composiciones propias que va a salir en octubre. ¿Cómo se da el proceso creativo en ustedes?

Las letras las escribimos entre los dos. No hay roles fijos, nos adaptamos el uno al otro.

Conociste a Zoe a través de las redes sociales, ¿cómo fue ese primer encuentro y cómo surgió la idea de hacer un proyecto juntos?

La canción que vi de ella me gustó mucho, era justo de John Mayer, uno de mis artistas favoritos. Nos juntamos y estuvimos mucho tiempo ahí sin hablar, sólo tocando. Y nos dimos cuenta de que estaba pasando artísticamente. A las dos semanas estábamos arriba de un escenario en Córdoba, fue todo muy rápido.

¿Consideran que representan el nuevo modelo del músico 2.0 con las redes?

Nos dicen mucho eso y medio que no nos gusta hacernos cargo de ese mote porque no esperábamos que pasara lo que pasó. Más allá del crecimiento rápido que tuvimos, estamos pendiente de lo artístico para poder respaldar lo que nos pasa.

Estuvieron tocando en Uruguay, ¿tuvieron la posibilidad de conocer a Jorge Drexler, el inspirador del nombre Salvapantallas?

Todavía no tuvimos el honor, pero ojalá podamos hacerlo pronto porque lo admiramos.

¿Cómo fue el recorrido que cada uno hizo con la música antes de conocerse?

Yo empecé a tocar la guitarra a los 14 años y al toque me empezó a gustar cantar y componer. Después me puse a estudiar, pero no pude terminar por los viajes con Salvapantallas. Zoe empezó de grande como autodidacta. Cuando nos empezó a ir un poco mejor se puso a estudiar porque antes era todo muy intuitivo: tiene un talento tremendo.

¿Cómo se proyectan a futuro?

El objetivo es que nuestra música llegue a más lugares y transmitir con nuestras canciones lo que por ahí no han transmitido los artistas que nos gustan a nosotros. No sé si nos vemos en un lugar específico, pero sí nos gustaría tocar para mucha gente.

A partir de las devoluciones que tienen o de su propio análisis, ¿qué es lo que engancha de Salvapantallas?

Es difícil esa pregunta estando adentro. Quizás la espontaneidad de cómo se dieron las cosas, supongo que eso se transmite para afuera. La voz de Zoe también, es mi cantante favorita.

Con el aval de Nito Mestre y Fito Páez

Además de elogiar su trabajo, Nito Mestre grabó una versión de “Canción para mi muerte” con Santiago y Zoe. “Va a salir pronto. Teníamos la piel de gallina, fue un flash”, dijo Celli sobre el encuentro con el ex Sui Generis. En cuanto a Fito, contó: “Lo conocimos porque somos amigos de Martín, su hijo. Martín nos escribió para decirnos que a él y a Fito les había gustado el video “Fue amor” que hicimos. Cuando estuvimos en Buenos Aires fuimos a comer y a partir de ahí se construyó una amistad”. “Es un honor que dos artistas indiscutibles hablen de nosotros así”, celebró Santi.