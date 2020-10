Scaloni esperará hasta lo último a Acuña; Salvio, la opción

Hay dos cosas muy ciertas. Por un lado, que el zapalino Marcos Acuña es titular indiscutido para Lionel Scaloni . De lo contrario no lo esperaría hasta último momento de cara al segundo compromiso por Eliminatorias. Lo segundo es que para jugar en la altura no se pueden dar ventajas físicas. Por eso, si el partido fuera hoy el volante neuquino se perdería el duelo. Pero como faltan un par de días hasta el martes, conserva la esperanza de jugar y sus chances siguen intactas.

Como anticipamos a través de un amigo que a modo de primicia nos contó que Acuña no estaba descartado, cuando muchos ya lo bajaban del compromiso en La Paz, Marcos padece una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y se entrenó de manera diferenciada por precaución.

Tanto despliegue le jugó en contra frente a Ecuador, en el 1 a 0 con lo justo en La Bombonera, y debió salir con una molestia en el complemento al ser reemplazado por Scaloni (ingresó el Toto Salvio).

"Si está bien, si se recupera, va a jugar. Ahora, si fuese hoy, no llegaría", contó este sábado un colega allegado a la selección a LM Neuquén.

"Me dijo que es una contractura en el isquiotibial posterior, en estos días le van a hacer kinesio para ablandar, pero ojo que él no se baja del partido con Bolivia. Me adelantó que va a hacer todo lo posible para estar pero dependerá del cuerpo técnico", había asegurado, por su parte, Juan Manuel Domínguez, amigo de Acuña, a este diario.

Lo cierto es que en las imágenes que difundió la AFA se lo ve trabajando al Huevo con las ganas de siempre.

Las opciones

Si el Huevo no está en condiciones de ser titular, su lugar lo ocuparía Eduardo Salvio, la estrella de Boca que entró por él el jueves. La otra opción que maneja el cuerpo técnico es Nico Domínguez y en ese caso abriría a Rodrigo De Paul a la banda.

El resto del equipo sería el mismo que venció a los ecuatorianos. Es decir, que una probable incluye a Armani; Montiel, Otamendi, Martínez Quarta y Tagliafico; Ocampos, De Paul, Paredes y Acuña o Salvio o Domínguez; Messi y Lautaro Martínez.

Acuña estuvo en la última visita de la Selección a La Paz. Con el Patón Bauza como técnico, ingresó por Enzo Pérez en el partido por Eliminatorias que finalizó 0-2.

Por otro lado se supo que Paulo Dybala, baja de último minuto para el debut del equipo de Scaloni en las Eliminatorias por un cuadro gastrointestinal, sigue evolucionando, realizó trabajos en bicicleta y apunta a estar en la nómina para la altura de La Paz.