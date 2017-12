"La necesidad de ponernos de acuerdo, de respetarnos, yo creo que cada cosa es legítima dentro de la ley, las manifestaciones, las peticiones, luego de una larga jornada", sostuvo.

El legislador manifestó que lo que se estableció es un cambio de las fórmulas para la actualización, estableciendo como piso el 82% del salario mínimo, vital y móvil. "Esto queda dentro de un proceso que estamos transitando desde el año pasado, cuando se sancionó la ley de reparación histórica", agregó.

Los neuquinos del ISSN no van a sufrir ningún cambio

Schlereth explicó que la nueva ley comprende sólo a los jubilados de la ANSES y nada tiene que ver con los de Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), que mantienen su régimen.

"De hecho parte del acuerdo con los gobernadores es asistencia financiera del estado nacional para suplir el déficit del ISSN. Los neuquinos del ISSN no van a sufrir ningún cambio", agregó.

Embed Cuidar a nuestros abuelos y a los que menos tienen un principio básico para nuestro gobierno nacional y para Cambiemos. #ReformaPrevisional — David Schlereth (@davidnqn2017) 18 de diciembre de 2017

"El haber jubilatorio no se reduce, en ningún caso se cobra de menos, siempre se cobra de más. Esta fórmula cambio varios aspectos: uno de ellos es que se actualiza cada tres meses y no cada seis, segundo se toma como variable principal el IPC, que todos conocemos como inflación, lo que significa que no van a perder poder adquisitivo o valor real", añadió.

Schlereth señaló que existe una diferencia inicial, que es lo que se va resolver con el bono, que es entre el primer trimestre y el trimestre que contempla esta fórmula, a partir de marzo, en el que el haber jubilatorio comienza a cobrar valor real de manera más progresiva, en el mediano y largo plazo.

"No se pierde valor real, se va ir mejorando la actualización en el mediano y largo plazo, y dejamos atrás una fórmula que sería inviable con lo que vamos a tratar esta tarde de la reforma impositiva", concluyó el diputado.

