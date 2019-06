"Se complicó, la reoperé, pero estuve siempre a su lado"

En diálogo con LMN, el médico resaltó que nunca abandonó a la paciente. “Se complicó, la reoperé. Fue algo rarísimo, un hematoma dentro de un músculo, pero por suerte tuve la posibilidad de reoperarla. Estuve al lado de ella todo el tiempo”, contó el médico y confió que al enterarse de que había ingresado al hospital de Cutral Co, se acercó.

“Fui a verla, pero no quiso verme. Lo mismo cuando la derivaron a la clínica en Neuquén, por lo que seguí en contacto con la médica de allá, quien me iba informando y me dijo que salió todo bien”, expresó el médico y aseguró que, a la fecha, nadie lo notificó de ninguna causa en su contra.

“En Estados Unidos cometí un error y ya lo pagué. Nunca tuve una causa de mala praxis, sino que me condenaron por no pedir permiso para utilizar determinada droga” - Daniel Fuente Serrano, médico denunciado por mala praxis en Neuquén

