Se conocieron los nominados para los premios Oscar

La historia de una limpiadora muda que se enamora de un hombre anfibio durante la Guerra Fría compite en la categoría reina con Call Me By Your Name, el biopic de Winston Churchill Darkest Hour, el drama bélico Dunkerque, la cinta de terror Get Out, la indie Lady Bird, Phantom Thread, The Post y la ganadora de los Globos de Oro, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Del Toro, por su parte, se enfrenta por la estatuilla a Christopher Nolan ("Dunkerque"), Jordan Peele ("Get Out"), Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread") y Greta Gerwig ("Lady Bird"). Gerwig es la quinta mujer en los 90 años de historia de los galardones que opta al Oscar en esta categoría.

Como Mejor Actriz, además de Hawkins se disputan el Oscar la favorita Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Margot Robbie por "I, Tonya", Saoirse Ronan por "Lady Bird" y Meryl Streep, que logró su vigésimo primera nominación por "The Post".

En la categoría masculina, el Oscar a Mejor Actor se lo disputan Timothée Chalamet por "Call Me by Your Name", Daniel Day-Lewis por "Phantom Thread", Daniel Kaluuya por "Get Out", Gary Oldman por "Darkest Hour" y Denzel Washington por "Roman J. Israel, Esq". Fuera, tras alzarse con el Globo de Oro en la categoría de comedia, quedó James Franco ("The Disaster Artist"), salpicado por acusaciones de abuso de poder.

