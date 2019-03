Se declaró una guerra por la tarifa social de luz

Como CALF viene en una batalla contra Nación por los tarifazos, ahora Cammesa le reclama 9 millones de pesos de la tarifa social de diciembre. El argumento es que, aunque el subsidio todavía estaba vigente ese mes, la cooperativa lo perdió por tener una deuda de energía.

Cammesa le envió una carta documento a CALF, en la que exige el monto millonario más intereses. La cooperativa replicó con otra carta documento, donde rechaza el reclamo.

“Nos ponen en un listado de deudores y no corresponde, porque tenés deuda efectiva cuando no pagaste nada o tenés una segunda factura sin pagar la primera, y nosotros fuimos pagando a cuenta”, explicó Ciapponi.

En paralelo con la disputa por los 9 millones, la cooperativa mantiene otro enfrentamiento con Nación por el tarifazo del 50 por ciento que se aplicó el mes pasado en la energía mayorista. CALF resolvió no trasladar la suba a los vecinos y está negociando para “suavizar” el golpe. Ciapponi afirmó que la carta documento que le mandaron es “una represalia” por su batalla contra el tarifazo. “La mandaron después de que me reuní con (el ministro de Energía nacional, Gustavo) Lopetegui, y no les gustó lo que dije, por eso quieren ponerse más hostiles conmigo; esto no se lo han hecho a nadie más”, remarcó.

13.000 familias de la ciudad pagan la luz con la tarifa social

A partir de marzo, Desarrollo Social de la provincia revisará el listado y comenzará a hacer su propio control sobre el grupo de beneficiarios. Antes, esa tarea la hacía Nación.

Provincia asume la tarifa social

A partir de enero, cuando la tarifa social de la luz se eliminó de manera definitiva, CALF le pidió a la Provincia que se hiciera cargo de ese subsidio. Ciapponi contó que el gobierno de Omar Gutiérrez levantó el guante “y se hicieron los aportes por decreto”.

Añadió que, en enero y febrero, “usaron el listado que estaba vigente de Nación y, a partir de marzo, lo va a elaborar la subsecretaría de Desarrollo Social de la provincia, con aprobación del Municipio”. Eso implicará que, de aquí en adelante, el subsidio de la luz en Neuquén capital dependerá del gobierno provincial.

