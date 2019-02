CALF pide subsidios para no subir la boleta de la luz

Sobre la reunión que mantuvo con el titular de la Secretaría de Energía, Gustavo Lopetegui, dijo que este le advirtió “que si no se les paga a los generadores, no hay energía”, a lo que Ciapponi comentó que si bien el funcionario nacional “fue sincero”, no se tomó en cuenta que “a otras distribuidoras se les han perdonado deudas o se les han dado facilidades de pago, por eso sería injusto que no hagan lo mismo con nosotros”.

El titular de CALF indicó que no es culpa de los usuarios sino del sistema eléctrico argentino lo que vale la energía. “Si hay un déficit, que se resuelva con los generadores, pero el argumento es que, si no se le paga más al generador, no hay electricidad”, sostuvo. “Mi pregunta fue dirigida a que me diga cómo hago para no ser deudor sin trasladar el aumento. Y no tuvimos respuesta, creo que nos van a discriminar porque con otras distribuidoras tienen otro trato”, criticó.

No obstante, las palabras más duras las tuvo para con el titular de Cammesa, Mario Cairella. “Se escondió, no me quiso atender la semana anterior y no conoce nada del sector. Lamento decir que una persona de este nivel esté a cargo de un tema tan importante. Me dijo que si no pagamos judicializa el tema, y lo vamos a discutir porque los intereses por no pagar son usurarios”, apuntó Ciapponi.

El aumento en el costo de la energía que quiere imponer el Estado nacional a través de Cammesa a CALF es del 50%.

El mes pasado la compañía intimó a CALF y al resto de las cooperativas eléctricas del país a aplicar los nuevos tarifazos previstos en la resolución de la Secretaría de Energía. Con ese propósito, recurrió a una medida cautelar a la que la Justicia hizo lugar y que obliga a hacerla efectiva.

Los fuertes incrementos en las boletas de luz que vienen pagando los usuarios neuquinos en los últimos años están asociados, principalmente, al aumento del costo de la energía, que es uno de los tres componentes de la factura. Los otros ítems corresponden a impuestos, servicios municipales y de distribución de CALF que no tienen tanto impacto en las boletas.

Un nuevo cruce por el contrato de concesión

Un nuevo capítulo con acusaciones cruzadas se escribió ayer respecto de la firma del contrato de concesión entre la Municipalidad y CALF. El secretario de Economía y Hacienda, José Luis Artaza, habló sobre la reunión que sostuvieron con los comerciantes el sábado y confirmó la preocupación que existe en torno al nuevo vínculo con la cooperativa.

Dijo que les entregarán a estos empresarios una copia de la auditoría realizada por la cuestionada consultora Deloite, un borrador del contrato de concesión que, según palabras de Artaza, ya está avanzado sobre los parámetros incluidos en la propuesta de los concejales en noviembre.

Carlos Ciapponi (CALF) Agustín Martínez

“Es imposible mantener un nivel de ausentismo del 11% que terminan pagando todos los usuarios. El otro tema son las pérdidas técnicas que tiene la cooperativa, que llegan al 20% cuando el promedio se ubica en un 12% en el resto de estas entidades. Se deben discutir nuevos parámetros de eficiencia para que los usuarios paguen una tarifa más justa”, sostuvo Artaza.

José Luis Artaza (secretario de Hacienda). Agustín Martínez

En respuesta a esto, Ciapponi reconoció que en su momento hubo un nivel de ausentismo pero aseguró que luego fue solucionado e indicó que esos números “no inciden en el traslado del incremento tarifario a CALF. El tema de las pérdidas es interesante y no creo que lo entienda Artaza porque es contador; normalmente, una buena distribuidora tiene una pérdida de entre el 4% y 6%, y CALF está en el 4%”. Y añadió: “El resto de las pérdidas que no superan los diez millones de pesos tienen que ver con los asentamientos, con los enganchados y los que cometen fraude. Estas cosas fueron denunciadas por la Justicia”.

Ciapponi insistió en que Artaza desvía el foco de atención en el nuevo contrato de concesión y no tiene en cuenta la compra de energía que llegó a un 2500%. “Antes abonábamos seis millones y ahora pasaremos a pagar 150 millones. La masa salarial tuvo un incremento que no supera el 45%”, aseguró.

