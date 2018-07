Se defendió de las agresiones de su ex y le dio un puntazo

Eran cerca de las 6:30 del domingo cuando el joven ingresó al hospital Heller con una herida de arma blanca, pero por la gravedad de la lesión en el abdomen, fue trasladado al Castro Rendón.

Si bien no quiso denunciar el hecho, fuentes del hospital regional confiaron que el herido, quien había consumido cocaína, aseguró que había sido agredido por su ex pareja.

No sólo eso, sino que al nosocomio también acudió su ex suegra, la madre de quien lo había agredido. Ella les confió a los profesionales de la salud que la ex pareja tiene tres hijos en común, que fue su hija quien lo había atacado con un cuchillo en defensa propia y que ya había sufrido violencia de género.

El hombre llegó con una herida de arma blanca en el abdomen, que más tarde se comprobó que fue leve.

El hombre quedó en observación en el área de cirugía del hospital por un día y ayer a la tarde recibió el alta médica.

A raíz de este hecho, se dio avisó a la Policía y el caso quedó a cargo de la Comisaría 18, desde donde alertaron a la Fiscalía de Asignación de Casos.

Sin embargo, fuentes judiciales confiaron a LMN que el hombre no radicó la denuncia policial por la agresión sufrida y que hasta cambió quién fue su agresor: “Manifestó que se peleó con un hombre y no con la ex pareja”.

Desde la Policía explicaron que al no haber denuncia por el hecho, la investigación no prosigue, por lo que tampoco brindaron mayor información sobre lo ocurrido.

Ahora restará saber si en la fiscalía se continuará con el caso o si la mujer se anima a denunciar lo sucedido aquella madrugada para terminar de esclarecer qué pasó.

24 horas internado

Tras comprobarse que la herida no había afectado ningún órgano, el hombre quedó en observación y luego recibió el alta.

144

LEÉ MÁS

Su pareja la atacó a golpes y le destrozó el maxilar

Salió de un boliche y le rompieron la mandíbula a piedrazos