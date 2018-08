El gobernador del estado, José Aispuro, dijo que, hasta el momento, no existe un número de heridos o muertos por este accidente. "Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora Rosario Castrol, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso", confirmó via Twitter.

Embed Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) 31 de julio de 2018

En tanto, a través de su cuenta oficial de Twitter, la compañía confirmó el incidente. "Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información".

Embed Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. — Aeroméxico (@Aeromexico) 31 de julio de 2018

