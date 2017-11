Se emborrachó con amigos y le tatuaron el rostro

Al verse al espejo se dio cuenta de que tenía tatuado el dibujo de unos lentes alrededor de sus ojos. Recién luego de dos años pudo someterse a una intervención láser para borrar las marcas, aunque no consiguió que se fuera por completo. “No tenía recuerdo de haberme hecho el tatuaje porque había estado celebrando con mis amigos la noche anterior y sucedió cuando estaba borracho. Cuando desperté a la mañana siguiente pensé que alguien había usado un marcador, aunque cuando lo intenté borrar no salía”, explicó.

Del enojo pasó a acostumbrarse con el correr del tiempo. “Cuando mi familia me vio por primera vez fui objeto de muchas miradas, pero después me acostumbré al tatuaje y decidí no deshacerme de él”, agregó. Pero luego se convenció de que resultaba vergonzoso para su familia, al recibir muchas burlas cuando caminaba por la calle. “Al día siguiente pensé en mi familia y lo avergonzados que debían estar cuando salía con ellos a la calle, entonces decidí que lo tenía que sacar”, dijo. El tatuaje de los anteojos, con el paso del tiempo y por obra y gracia de la intervención del láser, finalmente quedó en el recuerdo. Pero ya sabe que sus amigos son de bromas pesadas.