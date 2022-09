Se enojó Nacho: ¿Qué dijo Fernández sobre los rumores de su vuelta a River?

“Eso es algo totalmente falso, que salió de la prensa de Argentina. Obviamente se hicieron eco en Brasil y está circulando, pero me cuesta explicarlo. Cómo voy a tener un problema con la comisión técnica si fui capitán el último juego y me permitieron viajar a Argentina para el último partido de un amigo”, dijo el talentoso volante.

https://twitter.com/diegoborinsky/status/1572973507838939136 Nacho Fernández desmintió que esté pensando en volver a la Argentina, y dijo que la info que trascendió en Argentina es mentira.pic.twitter.com/dtZHygukiv — Diego Borinsky (@diegoborinsky) September 22, 2022

“Tengo que estar totalmente agradecido a ellos, y también con mis compañeros. Con Hulk tengo una gran relación. Hace poco almorzamos en su casa. Siempre recibe bien a los extranjeros que vienen. Tengo una buena relación con él. Salir a explicar esto es un poco incómodo, pero ameritaba para poder darle un final al tema”, comenzó su relato el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El Galo tras 27 jornadas, aparece en la séptima posición del Brasileirao, a 17 del líder Palmeiras y a cuatro del Paranaense y Corinthians, últimos en clasificar a la próxima Copa Libertadores.

“No sé cómo sacaron ese tema de que hubo una discusión. No comprendo. Cuca siempre llama a algún jugador para explicarle, pero son charlas de fútbol, de lo que pretende dentro del campo de juego. Puede que uno no esté de acuerdo, pero Cuca está abierto a la charla. Nunca tuve una discusión con él ni con Hulk. Me sorprende que lo hayan inventado”, añadió.

ignacio-nacho-fernandez-river_w862.jpg

La figura del Galo también explicó cómo se gestionó su presencia al partido de despedida de Ponzio: “La comisión técnica me había liberado hace tiempo, estaba planificado. Pero tampoco era un juego que corría riesgo de lesiones. Eran todos amigos y ex jugadores. No era nada para lastimarse, era para despedirme de un ídolo del club, un amigo. Pedí permiso para poder estar y acá se portaron muy bien. Pero hoy ya estoy disponible para entrenar”.

La agenda para Nacho continúa ahora en Belo Horizonte que será el miércoles 28 de octubre, cuando reciba al puntero Palmeiras.

Para cerrar, desterró los rumores que marcaban un posible regreso a River Plate pese a tener contrato con el club brasileño hasta diciembre del 2023.

“Siempre en Argentina, desde el primer día que me vine, salen notas de que voy a volver. Estoy muy contento acá, muy a gusto. Lamentablemente este año no se nos dan los resultados, pero hay un buen grupo”, esbozó.