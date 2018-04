Se entregó y quedó detenido el ex gobernador jujeño

Según la Oficina Anticorrupción jujeña, la organización que dirige Milagro Sala debía construir 8532 viviendas con el dinero que le enviaba el Estado, pero hubo 1836 casas que nunca se hicieron y otras 524 que quedaron sin terminar.

Fellner llegó en un vehículo particular a la ciudad de Jujuy y se presentó en forma voluntaria ante la Justicia. El veterano dirigente peronista fue trasladado al penal de Alto Comedero, donde están alojados los otros imputados que ya fueron detenidos en esta megacausa de corrupción. La policía jujeña detuvo en estos días al ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini; al ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú; a Héctor Gustavo Carrizo y José Luis Mercado, integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial; y a la contadora Claudia Alicia Trenque.

El juez de Control N° 4 de Jujuy, Isidoro Cruz, sostuvo que “Milagro Sala era la jefa de esa asociación ilícita y Fellner era el coordinador”. Por eso, emitió una orden de detención contra Milagro Sala y otras dos dirigentes de la Tupac, Gladys Díaz y Mirta Aizama, quienes ya están detenidas en otras causas.

El magistrado anticipó que el ex gobernador “puede estar detenido por cuatro meses, sin dictarle la prisión preventiva”. Y justificó la detención en el peligro de fuga. “Viajó 17 veces a Panamá, y no en todos los casos habría llegado a Panamá. Eso hace suponer que en cualquier momento puede evadirse de la investigación”, sostuvo.

Defensa: El abogado de Fellner acusó a la Fiscalía de “utilizar información falsa” para su detención.