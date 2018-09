No obstante, el regreso a las clases se vería afectado en la región debido a que el gremio docente ADUNC, como parte de la federación Conadu Histórica, no aceptó la propuesta y definió la continuidad del paro por una semana, del 10 al 15 del septiembre.

La reunión se llevó a cabo este viernes en la sede del Palacio Sarmiento, y fue encabezada por Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, y Danya Tavela, Secretaria de Políticas Universitarias. Como representantes de los sindicatos estuvieron Conadu, UDA, Conadu Histórica, FAGDUT y FEDUN (CTERA no estuvo presente). La propuesta fue aprobada todas las entidades salvo el único rechazo de la Conadu Histórica.

"Acabamos de firmar la discusión salarial de docentes universitarios con los gremios que estuvieron presentes, excepto la Conadu Histórica", sostuvo el ministro tras la reunión paritaria realizada en el Palacio Pizzurno. Finocchiaro dijo que en la reunión hubo "un clima de cordialidad" y que la oferta salarial implicó un "esfuerzo para el Gobierno nacional".

El acuerdo incluye una cláusula de revisión para diciembre próximo y otra para enero o febrero, detalló el ministro.

La carpa montada ayer por los docentes de la UNCo.

Por qué rechazó ADUNC

Por su parte, el último Congreso Extraordinario de Conadu Histórica -en el que participó el gremio local, ADUNC- definió rechazar la propuesta y continuar el plan de lucha por una semana más, del 10 al 15 de septiembre.

A través de un comunicado, argumentaron que "incluye sumas fijas que no forman parte del básico, no incluye la cláusula gatillo frente ante el desborde inflacionario y resulta insuficiente ya que no cubre el 30% solicitado por esta Federación frente a una inflación estimada por el propio gobierno del 42%".

Luis Tiscornia, secretario general de Conadu Histórica, y Micaela Gomiz, secretaria general de ADUNC.

Además, detallaron que "estas sumas fijas, al no ser bonificables, no contemplan los adicionales por título y zona desfavorable. Estos ítems no implican un gasto considerable sino que están referidos a una voluntad política de terminar con los pagos de zona como se intentó con las asignaciones familiares, se intenta con los jubilados de la Patagonia".

