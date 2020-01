Se fue de gira una semana y mató de hambre a su hija

La nena, con hambre, intentó incluso comer detergente para lavarropas antes de morir, relata "7News". Fue la abuela de la nena quien la encontró, desnuda y tendida en el piso, cuando la fue a visitar con un regalo para su tercer cumpleaños. Llamó a una ambulancia pero ya era tarde. La nena murió de hambre y tras haber ingerido un detergente, según reveló la autopsia. La abuela encontró su cuerpo sin vida. Estaba desnuda, desplomada sobre una habitación llena de basura.

Al confesar el asesinato, la madre, que se había separado de su pareja una semana antes del crimen, lamentó la muerte de la pequeña entre lágrimas. De todas maneras, fuentes policiales contaron que no mostró signos de arrepentimiento. "Me mintió y dijo que todo estaba bien", explicó la madre de María y abuela de la menor. "Nunca pensé que pudiera hacer algo así", relató el diario español ABC. Según la joven, su intención no era asesinar a su hija y todo se debió "a un mal cálculo en las cantidades de comida". Cuando regresó, siete días después de dejar a su hija, Plenkina fue detenida y acusada de "asesinato con extrema crueldad". Según los análisis psiquiátricos, la mujer está "sana" y "consciente de sus acciones".

